ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 30-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович5 причин, почему Сергей Павлович победит Джона Джонса Девид Бекхэм на обложке EA Sports FC Играбельный рефери, драки, ретро-матчи и еще 7 вещей, которые пользователи хотят увидеть в EA Sports FC — симуляторе-наследнике FIFA 23 Харри Кейн«Тоттенхэм» — «Брайтон». Онлайн
  • 08:27
    • «Даллас» Дончича проиграл «Чикаго» и потерял шансы на выход в плей-офф
  • 07:37
    • «Бернли» досрочно вышел в АПЛ
  • 07:17
    • Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне
  • 07:06
    • Александрова проиграла Бенчич на турнире в Чарльстоне
    Все новости спорта
    «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Юнайтед»
    Сегодня в 14:30 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере подопечные Эрика тен Хага примут «Эвертон». За ходом матча 30-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» после 28-ми сыгранных матчей идут на 4-й позиции в турнирной таблице АПЛ. На счету «Манчестер Юнайтед» 53 очка: 16 побед, 5 ничьих и 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 42:37.

    На неделе манкунианцы сыграли перенесенный матч 25-го тура против «Брентфорда» (1:0). Исход встречи на «Олд Траффорд» решил единственный мяч, забитый на 27-й минуте. Свой 15-й гол в чемпионате оформил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

    Эта победа стала для подопечных Эрика тен Хага первой за 4 последних матча. Также манкунианцы прервали свою безголевую серию в чемпионате, которая насчитывала три встречи. Ранее «Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Ливерпулю» (0:7), уступил «Ньюкаслу» (0:2) и разошелся миром с «Саутгемптоном» (0:0).

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Эвертон»

    «Эвертон» по итогам 29-го тура набрал 27 очков и расположился на 16-м месте в турнирной таблице. На счету «ирисок» 6 побед, 9 ничьих и 14 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 23:41.

    Коллектив Шона Дайча подходит к матчу с «Манчестер Юнайтед» с четырехматчевой серий без поражений. За этот период «ириски» трижды сыграли вничью и одержали одну победу, при этом команда из Ливерпуля ни разу не уходила с поля без забитого мяча.

    В предыдущем туре «Эвертон» ушел от домашнего поражения в рамках 29-го тура против «Тоттенхэма» (1:1). Лондонцы открыли счет на 67-й минуте, благодаря реализованному пенальти в исполнении Харри Кейна. Отметим, что на тот момент «ириски» играли в меньшинстве, а за пару минут до окончания основного времени матча удаление полузащитника «шпор» Лукаса Моуры уравняло составы на поле. Спустя две минуты защитник «Эвертона» Майкл Кин дальним ударом сравнял счет и принес своей команде ничью.

    Личные встречи

    В первом круге на «Гудисон Парк» манкунианцы одержали волевую победу со счетом 2:1. Всего за 10 последних матчей на счету «Манчестер Юнайтед» 4 победы, «Эвертон» выиграл 2 встречи, еще в 4-х случаях была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» с коэффициентом 1.92.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры