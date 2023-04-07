Сегодня в 14:30 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере подопечные Эрика тен Хага примут «Эвертон». За ходом матча 30-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» после 28-ми сыгранных матчей идут на 4-й позиции в турнирной таблице АПЛ. На счету «Манчестер Юнайтед» 53 очка: 16 побед, 5 ничьих и 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 42:37.

На неделе манкунианцы сыграли перенесенный матч 25-го тура против «Брентфорда» (1:0). Исход встречи на «Олд Траффорд» решил единственный мяч, забитый на 27-й минуте. Свой 15-й гол в чемпионате оформил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Эта победа стала для подопечных Эрика тен Хага первой за 4 последних матча. Также манкунианцы прервали свою безголевую серию в чемпионате, которая насчитывала три встречи. Ранее «Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Ливерпулю» (0:7), уступил «Ньюкаслу» (0:2) и разошелся миром с «Саутгемптоном» (0:0).

«Эвертон»

«Эвертон» по итогам 29-го тура набрал 27 очков и расположился на 16-м месте в турнирной таблице. На счету «ирисок» 6 побед, 9 ничьих и 14 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 23:41.

Коллектив Шона Дайча подходит к матчу с «Манчестер Юнайтед» с четырехматчевой серий без поражений. За этот период «ириски» трижды сыграли вничью и одержали одну победу, при этом команда из Ливерпуля ни разу не уходила с поля без забитого мяча.

В предыдущем туре «Эвертон» ушел от домашнего поражения в рамках 29-го тура против «Тоттенхэма» (1:1). Лондонцы открыли счет на 67-й минуте, благодаря реализованному пенальти в исполнении Харри Кейна. Отметим, что на тот момент «ириски» играли в меньшинстве, а за пару минут до окончания основного времени матча удаление полузащитника «шпор» Лукаса Моуры уравняло составы на поле. Спустя две минуты защитник «Эвертона» Майкл Кин дальним ударом сравнял счет и принес своей команде ничью.

Личные встречи

В первом круге на «Гудисон Парк» манкунианцы одержали волевую победу со счетом 2:1. Всего за 10 последних матчей на счету «Манчестер Юнайтед» 4 победы, «Эвертон» выиграл 2 встречи, еще в 4-х случаях была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» с коэффициентом 1.92.