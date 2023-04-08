«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 14:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на четвертой строчке, набрав в 28-ми матчах 53 очка.

«Дьяволы» выбыли из чемпионской гонки, но при этом они уже выиграли Кубок лиги и продолжают борьбу за победу в Лиге Европы и Кубке Англии.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Эвертон 1X2Новым игрокам 1.504.306.70Фрибет$40

При этом в клубе прекрасно понимают, что главным индикатором успеха станет выход в Лигу чемпионов. С этим уже возникают проблемы, ведь «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь раз в четырех последних матчах в АПЛ при двух поражениях.

Все прогнозы на АПЛ

В целом, поражение от «Ньюкасла» (0:2) в позапрошлом туре было единственным в шести последних играх при четырех победах, так что будет явным фаворитом.

«Эвертон»

Эта команда — одно из главных разочарований АПЛ нынешнего сезона. «Ириски» непривычно сражаются за выживание.

Правда, ливерпульскому клубу удалось выбраться из зоны вылета на 16-е место. Впрочем, отрыв «Эвертона» от опасной зоны измеряется лишь по разнице мячей.

В своем предыдущем поединке команда добыла один балл. На своем поле мерсисайдцы расписали мировую с «Тоттенхэмом» (1:1).

Гости не знают поражений четыре поединка кряду при трех ничьих, поэтому у них есть шанс отобрать очки у фаворита.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 1,53. Успех «Эвертона» оценивается в 6,32, ничья — в 4,39.

Гости забили в четырех последних матчах, которые пришлись на АПЛ.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,01, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.