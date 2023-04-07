Ивич: «Краснодару» было очень тяжело в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал победу над(1:1, по пенальти 5:3) в Кубке России.

«Я поздравил игроков с победой, с тем, что мы прошли в следующую стадию. Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции.

Теперь нас ждет в воскресенье игра чемпионата. Немного отпразднуем и будем дальше готовится к следующему матчу.

Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело.

Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Следующим соперником «Краснодара» в Кубке России станут «Крылья Советов».