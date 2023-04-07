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    «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей
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    Ивич: «Краснодару» было очень тяжело в матче с «Ростовом»

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу над «Ростовом» (1:1, по пенальти 5:3) в Кубке России.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Я поздравил игроков с победой, с тем, что мы прошли в следующую стадию. Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции.

    Теперь нас ждет в воскресенье игра чемпионата. Немного отпразднуем и будем дальше готовится к следующему матчу.

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    • Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело.

    Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

    Следующим соперником «Краснодара» в Кубке России станут «Крылья Советов».

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