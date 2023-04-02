Головин выйдет в стартовом составе на матч «Монако» — «Страсбур»

Александр Головин Фото: globallookpress.com
«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Агилар, Камара, Головин, Фофана, Бен Йеддер Бен Сегир.
Запасные: Дидиллон, Матсима, Якобс, Матазо, Аклиуш, Диоп, Мартинс, Минамино, Фолланд.
«Страсбур»: Селс, Делен, Аолу, Ньямси, Дукур, Гильбер, Сансон, Беллегард, Мотиба, Диалло.
Запасные: Риссер, Перрин, Нусс, Соболь, Прчич, Сузуки, Сиссоко, Кандиль, Жан.
Матч между этими командами пройдет 2 апреля в 18:05 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.