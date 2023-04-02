«Монако» примет «Страсбург» 2 апреля в матче 29-го тура чемпионата Франции, который начнется в 18:05 по мск. «Монако» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монегаски» больше не ведут борьбу на два фронта. Они вылетели из Лиги Европы, не справившись с «Байером». Теперь есть возможность побороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон через Лигу 1.

Клуб сейчас занимает 4-е место в таблице, где у него 54 набранных мяча. От «Ланса», который занимает 3-ю строчку, его отделяют всего 3 пункта. Так что победа для команды Филипа Клемана очень важна.

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В прошлом туре «Монако» одержал победу над «Аяччо» (2:0) и смог прервать неудачную серию, в рамках которой он проиграл «Реймсу» (0:1), «Ницце» (0:3) и сыграл вничью с «Труа» (2:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Если говорить о травмированных, то под вопросом находятся Кевин Фолланд и Жельсон Мартинш. Травмированные ранее Александр Головин и Бриль Эмболо вроде бы готовы сыграть.

«Страсбург»

Опасность попадания в зону вылета должна мотивироваться «Страсбург» и дальше. В прошлом туре это сработало и команда выиграла у «Осера» со счетом 2:0.

Хорошим результатом можно считать ничью с «Марселем», с которым гости устроили результативную ничью 2:2. Все это произошло после поражения от «Бреста» (0:1).

В целом у «Страсбурга» сейчас относительно неплохие результаты. Он проиграл только в одном из пяти последних матчей турнира. Хотя выездная статистика хуже.

Клуб не выигрывает в гостях четыре встречи подряд и имеет один из самых низких показателей побед на выезде в лиге.

Прогноз и ставки

Букмекеры больше на стороне «Монако». 1.54 они дают на его победу и 6.00 — на победу «Страсбурга».

До этого особых проблем с командами из последней трети таблицы у «Монако» не было. Разве что с «Труа». Клеман и его команда наверняка хочет продолжить побеждать, чтобы дальше бороться за место в Лиге чемпионов.

«Страсбург» плохо переживает выездные матчи, так что нет причин, по которым «монегаски» не смогли бы выиграть. Возможно, первый тайм гости еще продержатся. Во втором «Монако» дожмет соперника. Ставка — «Монако» победит во втором тайме за 1.87.

«Страсбург» забивал в ворота «Монако» в четырех последних матчах. Поставить на обе забьют можно с коэффициентом 1.83.