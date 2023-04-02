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    «Монако» дожмет соперника во втором тайме

    «Монако» — «Страсбург». Ставки (к. 1.87) и прогноз на Лигу 1 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Страсбург»
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    «Монако» примет «Страсбург» 2 апреля в матче 29-го тура чемпионата Франции, который начнется в 18:05 по мск. «Монако» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Апреля 2023 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 18:05 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    «Монегаски» больше не ведут борьбу на два фронта. Они вылетели из Лиги Европы, не справившись с «Байером». Теперь есть возможность побороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон через Лигу 1.

    Клуб сейчас занимает 4-е место в таблице, где у него 54 набранных мяча. От «Ланса», который занимает 3-ю строчку, его отделяют всего 3 пункта. Так что победа для команды Филипа Клемана очень важна.

    Коэффициенты матча Монако — Страсбург

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    В прошлом туре «Монако» одержал победу над «Аяччо» (2:0) и смог прервать неудачную серию, в рамках которой он проиграл «Реймсу» (0:1), «Ницце» (0:3) и сыграл вничью с «Труа» (2:2).

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    Если говорить о травмированных, то под вопросом находятся Кевин Фолланд и Жельсон Мартинш. Травмированные ранее Александр Головин и Бриль Эмболо вроде бы готовы сыграть.

    «Страсбург»

    Опасность попадания в зону вылета должна мотивироваться «Страсбург» и дальше. В прошлом туре это сработало и команда выиграла у «Осера» со счетом 2:0.

    Хорошим результатом можно считать ничью с «Марселем», с которым гости устроили результативную ничью 2:2. Все это произошло после поражения от «Бреста» (0:1).

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    • В целом у «Страсбурга» сейчас относительно неплохие результаты. Он проиграл только в одном из пяти последних матчей турнира. Хотя выездная статистика хуже.

    Клуб не выигрывает в гостях четыре встречи подряд и имеет один из самых низких показателей побед на выезде в лиге.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры больше на стороне «Монако». 1.54 они дают на его победу и 6.00 — на победу «Страсбурга».

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    До этого особых проблем с командами из последней трети таблицы у «Монако» не было. Разве что с «Труа». Клеман и его команда наверняка хочет продолжить побеждать, чтобы дальше бороться за место в Лиге чемпионов.

    «Страсбург» плохо переживает выездные матчи, так что нет причин, по которым «монегаски» не смогли бы выиграть. Возможно, первый тайм гости еще продержатся. Во втором «Монако» дожмет соперника. Ставка — «Монако» победит во втором тайме за 1.87.

    «Страсбург» забивал в ворота «Монако» в четырех последних матчах. Поставить на обе забьют можно с коэффициентом 1.83.

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    «Монако» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. «Монако» дожмет соперника во втором тайме
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