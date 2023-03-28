начнут матч в 21:45 в группе I квалификации Евро-2024, 28.03.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «Израиль». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Швейцария»).

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