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    Уверенная виктория швейцарцев?!

    Швейцария — Израиль. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Евро-2024, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Израиль
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    Джердан Шакири
    Швейцария сыграет на своем поле с Израилем в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:45 мск. Швейцария — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 28 Марта 2023 года
    Швейцария
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    •  Швейцария 21:45 Израиль Израиль
  • Иерусалим
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    Швейцария

    Эта команда традиционно сильна в отборочных турнирах. Вот и нынешнюю кампанию сборная страны банков, сыра и шоколада начала успешно.

    Сейчас Швейцария находится на 1 месте в группе. Правда, отбор лишь стартовал, да и соперники по секстету у команды крепкие.

    Коэффициенты матча Швейцария — Израиль

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    Стартовый тур отбора сложился для команды более чем удачно. Швейцарцы на выезде добыли 3 очка, разгромив Белоруссию (0:5).

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    Поединки с Израилем для команды складываются исторически сложно. Все четыре очных встречи завершились вничью.

    Швейцария явно будет активно атаковать. Команда вполне способна оторваться от конкурентов прямо со старта отбора.

    Израиль

    Израильтяне все мечтают о выходе в финальную часть Евро. Вот только всякий раз команде чего-то не хватает.

    Старт нынешнего отбора команде не удался. Израиль не смог переиграть сборную Косово, удовлетворившись лишь ничьей (1:1).

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    • Так что в этой встрече гости явно постараются разжиться очками. Состав у Израиля неплохой, к тому же команда способна прибавить.

    Израильтяне не выигрывают с ноября прошлого года. Тогда сборная переиграла Замбию в контрольной встрече (4:2).

    Гости явно будут действовать вторым номером. Контратаки команды могут быть опасными, особенно с учетом наличия в составе быстрого Манора Соломона.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Швейцарии предлагают — 1.40.

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    На викторию Израиля дают — 8.50, ничья оценена — в 4.75.

    Хозяева сильнее соперника, к тому же мотивированы оторваться от преследователей по группе.

    Наш прогноз — Фора Швейцарии -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.15.

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    Швейцария — Израиль: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория швейцарцев?!
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