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    РПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру марта

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    Российская Премьер-лига назвала имена претендентов на приз лучшему тренеру марта.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    За награду будут бороться Владимир Федотов (ЦСКА — 6 очков в 3 матчах месяца), Сергей Ташуев («Ахмат» — 6 очков в 3 матчах), Марцел Личка («Оренбург» — 6 очков в 3 матчах), Виктор Гончаренко («Урал» — 4 очка в 3 матчах) и Михаил Галактионов («Локомотив» — 9 очков в 3 матчах).

    Голосование среди болельщиков проходит на официальной странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте.

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