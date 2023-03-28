РПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру марта

Российская Премьер-лига назвала имена претендентов на приз лучшему тренеру марта.

За награду будут бороться Владимир Федотов (ЦСКА — 6 очков в 3 матчах месяца), Сергей Ташуев («Ахмат» — 6 очков в 3 матчах), Марцел Личка («Оренбург» — 6 очков в 3 матчах), Виктор Гончаренко («Урал» — 4 очка в 3 матчах) и Михаил Галактионов («Локомотив» — 9 очков в 3 матчах).

Голосование среди болельщиков проходит на официальной странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте.

Ранее стало известно, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вошел в список претендентов на приз лучшему игроку марта в российской Премьер-лиге.