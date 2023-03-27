Дзюба — один из претендентов на приз лучшему игроку месяца в РПЛ

Нападающий «Локомотива»вошел в список претендентов на приз лучшему игроку марта в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

В этом месяце Дзюба провел три матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

На награду также претендуют нападающий «Локомотива» Максим Глушенков (3 матча — 1 гол, 2 результативные передачи), нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (3 матча — 3 гола), форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев (3 матча — 2 гола, 1 результативная передача), и нападающий ЦСКА Федор Чалов (3 матча — 2 гола).

Голосование среди болельщиков проходит на официальной странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте.