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    Дзюба — один из претендентов на приз лучшему игроку месяца в РПЛ

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вошел в список претендентов на приз лучшему игроку марта в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В этом месяце Дзюба провел три матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    На награду также претендуют нападающий «Локомотива» Максим Глушенков (3 матча — 1 гол, 2 результативные передачи), нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (3 матча — 3 гола), форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев (3 матча — 2 гола, 1 результативная передача), и нападающий ЦСКА Федор Чалов (3 матча — 2 гола).

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