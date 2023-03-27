Сольбаккен: Хвича — игрок, который может решить исход матча в одиночку

Наставник сборной Норвегииперед матчем с Грузией охарактеризовал соперника, отдельно сказав о его лучшем игроке

«Мы приехали за тремя очками, но при этом понимаем, что встретимся с хорошей домашней командой. Я видел ее матчи со Швецией, Испанией, всю последнюю Лигу наций. У нее три мощных центральных защитника, а также есть футболист, способный решить исход матча в одиночку.

Кварацхелия — это высочайший уровень. Он больше не выключается из игры по ходу матчей, как это могло случаться раньше; он обыгрывает, отдает, бьет по воротам все время. Он ведущий игрок одной из лучших команд Европы. И у него есть шанс дойти до финала Лиги чемпионов, тем более с такой жеребьевкой», — цитирует Сольбаккена «Спорт-Экспресс».

Матч Грузия — Норвегия пройдет 28 марта в Батуми. Эксперты Livesport подготовили специальный прогноз на этот поединок.