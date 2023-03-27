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    Романцев считает иноагентами тех, кто критикует сборную России за товарищеские матчи с Ираком и Ираном

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирака Сборная Ирана
    Известный российский тренер Олег Романцев высказался о критике товарищеских матчей сборной России с командами Ирака (2:0) и Ирана (1:1).

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты.

    России необходимы эти матчи, чтобы показать всем, что мы не останавливаемся. Но нельзя сказать, что эти матчи в полной мере показали уровень игры нынешней команды. Эти игры позволяют увидеть перспективных футболистов, на которых можно будет рассчитывать и через 2 года, и через 5 лет. Также показали над чем надо работать тренерам. Было очень информативно», — цитирует Романцева РБК Спорт.

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