Романцев считает иноагентами тех, кто критикует сборную России за товарищеские матчи с Ираком и Ираном

Известный российский тренервысказался о критике товарищеских матчей сборной России с командами Ирака (2:0) и Ирана (1:1).

«Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты.

России необходимы эти матчи, чтобы показать всем, что мы не останавливаемся. Но нельзя сказать, что эти матчи в полной мере показали уровень игры нынешней команды. Эти игры позволяют увидеть перспективных футболистов, на которых можно будет рассчитывать и через 2 года, и через 5 лет. Также показали над чем надо работать тренерам. Было очень информативно», — цитирует Романцева РБК Спорт.