Сегодня в 19:00 по московскому времени на стадионе «Уэмбли» в Лондоне сборная Англии примет сборную Украины. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Англия

Подопечные Гарета Саутгейта проведут свой второй матч отборочного цикла после победы в первом туре над сборной Италии (2:1). На стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе сборная Англии перед перерывом создала себе неплохой задел, забив дважды в ворота Доннаруммы. Отличились Райс и Кейн с пенальти.

В начале второго тайма итальянцы усилиями дебютанта сборной Ретеги сократили разницу в счете, но англичане смогли сохранить победный результат. Матч против сборной Украины пропустит защитник Люк Шоу, получивший удаление во встрече со «Скуадрой Адзуррой».

Всего за 10 последних матчей на счету сборной Англии 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных голов за этот период составляет 18:13.

Украина

Сборная Украины пропускала стартовый тур отбора из-за нечетного количества участников в группе C и теперь готова провести свой первый матч. «Желто-синие» трижды принимали участие на чемпионатах Европы. Впервые украинская команда выступала на Евро в 2012 году, когда совместно с Польшей являлась хозяйкой турнира.

В 2012 и 2016 годах сборная Украины не смогла преодолеть групповой этап, а на последнем Евро-2020 подопечные тогда еще Андрея Шевченко впервые в истории смогли выйти в плей-офф. В 1/8 финала «желто-синие» обыграли сборную Швеции со счетом 2:1. В полуфинал сборной Украины не дали пройти как раз англичане, обыграв команду Шевченко в 1/4 финала со счетом 4:0.

Всего за 10 последних матчей на счету сборной Украины 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей за этот период составляет 16:7.

Личные встречи

В 6-ти последних официальных матчах на счету сборной Англии 3 победы, украинцы выиграли одну встречу и еще дважды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Англия — Украина с коэффициентом 2.25.