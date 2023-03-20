Руководство «Альтаха» уволило Клозе с поста главного тренера

был уволен с поста главного тренера австрийского. Об этом сообщает спортивный директор клубаизданию BILD.

«В ходе анализа мы пришли к решению, что команде нужен новый импульс для достижения нашей цели остаться в лиге, которой подчинено всё остальное.

У Мирослава есть все предпосылки, чтобы добиться больших успехов в качестве тренера. Хочу выразить благодарность Мирославу за сотрудничество, в котором интересы клуба всегда были в центре внимания», — приводит слова Фештетича Bild.

«Альтах» занимает последнее 12-е место в турнирной таблице австрийской Бундеслиги с 17-ю очками в активе. Клозе возглавил команду летом 2022 года.

Мирослав Клозе был нападающим сборной Германии, с который выиграл чемпионат мира в 2014 году.