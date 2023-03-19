«Торино» — «Наполи»: счет матча 0:4, обзор голов

В матче 27-го тура итальянской Серии Ана выезде разгромилсо счетом 4:0.

Авторами голов стали Виктор Осимхен, который оформил дубль, Хвича Кварацхелия и Танги Ндомбеле.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Наполи 0:4 Голы: 0:1 Виктор Осимхен (9'), 0:2 Хвича Кварацхелия (пенальти) (35'), 0:3 Виктор Осимхен (51'), 0:4 Тангай Н'Домбеле (68') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Эндрю Гравильон (Коффи Джиджи, 54'), Перр Схюрс, Рикардо Родригес, Уилфрид Стефан Синго (Ола Эйна, 75'), Кароль Линетти (Иван Илич, 54'), Самуэле Риччи, Мергим Войвода (Алессандро Буонджорно, 54'), Никола Влашич (Демба Сек, 85'), Неманья Радоньич, Антонио Санабрия Наполи: Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (Джованни Симеоне, 72'), Ирвин Лосано (Элиф Элмас, 65'), Пётр Зелиньски (Тангай Н'Домбеле, 65'), Станислав Лоботка (Джанлука Гаэтано, 85'), Андре Замбо Ангисса, Матиас Оливера, Ким Мин Джэ, Амир Ррахмани (Лео Эстигор, 72'), Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Эндрю Гравильон (20'), Тангай Н'Домбеле (70')

«Наполи» с 71 очком продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, опережая «Интер» на 21 балл. «Торино» с 37 очками опустилось на 11-ю строчку.

Календарь и таблица Серии А

В параллельной игре «Фиорентина» в родных стенах минимально одолела «Лечче» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил автогол Антонио Галло.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Лечче 1:0 Гол: 1:0 Антонино Галло (автогол) (27') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Никола Миленкович, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Роландо Мандрагора (Альфред Дункан, 85'), Софьян Амрабат, Антонин Барак (Джакомо Бонавентура, 85'), Николас Гонсалес (Жонатан Иконе, 85'), Кристиан Куаме (Артур Кабрал, 70'), Риккардо Сапонара (Риккардо Соттиль, 70') Лечче: Федерико Ди Франческо, Лоренцо Коломбо (Ассан Сесай, 83'), Габриэл Стрефезза (Реми Уден, 70'), Хоан Гонсалес (Торир Йоханн Хельгасон, 77'), Мортен Юльманн, Алексис Блен (Юссеф Мале, 70'), Антонино Галло, Самуэль Юмтити, Федерико Баскиротто, Валентен Жендрей (Томмазо Кассандро, 77'), Владимиро Фальконе Предупреждения: Алексис Блен (25'), Игор де Пауло (63'), Юссеф Мале (72'), Самуэль Юмтити (89')

После этой игры «Фиорентина» имеет в своем активе 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Лечче» 27 пунктов и пятнадцатая строчка.