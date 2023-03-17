Моуринью: В Лиге Европы играют команды, которых здесь быть не должно

Главный тренер «Ромы»считает, что команды, вылетевшие из Лиги чемпионов, не должны играть в плей-офф Лиги Европы.

«Меня не волнует жеребьевка. В четвертьфинал вышли команды, которых, по моему мнению, там быть не должно. Потому что тот, кто выбывает из еврокубка, должен ехать домой. Лига Европы — для тех, кто играл в ней с самого начала. "Лацио" [после вылета из ЛЕ и Лиги конференций] сейчас не отправится в свой третий турнир, не так ли?», — сказал Моуринью Sky Sport Italia.

Напомним, что «Рома» прошла в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей «Реал Сосьедад».

Также в 1/4 финала турнира сыграют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Байер», «Спортинг», «Фейеноорд» и «Юнион».