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    Моуринью: В Лиге Европы играют команды, которых здесь быть не должно

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что команды, вылетевшие из Лиги чемпионов, не должны играть в плей-офф Лиги Европы.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Меня не волнует жеребьевка. В четвертьфинал вышли команды, которых, по моему мнению, там быть не должно. Потому что тот, кто выбывает из еврокубка, должен ехать домой. Лига Европы — для тех, кто играл в ней с самого начала. "Лацио" [после вылета из ЛЕ и Лиги конференций] сейчас не отправится в свой третий турнир, не так ли?», — сказал Моуринью Sky Sport Italia.

    Напомним, что «Рома» прошла в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей «Реал Сосьедад».

    Также в 1/4 финала турнира сыграют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Байер», «Спортинг», «Фейеноорд» и «Юнион».

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