ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеХроника крушения ПСЖ. Почему фиаско парижан в Лиге чемпионов было неизбежным
    Все новости спорта

    Осинькин о матчах с лидерами: Это был невероятно тяжелый отрезок

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Крылья Советов ЦСКА
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рад, что тяжелый период из пяти матчей подряд завершился. Его команде пришлось провести несколько встреч с топ-соперниками.

    Игорь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин

    «То, что они много проходили к нашим воротам по центру, это то, к чему мы готовились, исходя из предыдущих матчей ЦСКА.

    Наверное, эта проблема была и в матче чемпионата. Нам надо было отодвинуть игру от наших ворот и более самодостаточно атаковать. Когда начали выходить в атаку больше, чем в первом тайме, мы смогли заставить соперника уже большее количество людей держать в других зонах, а не перед нашей штрафной.

    Ну и было еще несколько моментов, конечно, которые надо было указать. Действительно, мы говорили о некоторых вещах, которые должны были не позволить им по центру так свободно атаковать.

    Самое главное было сыграть сейчас на другом эмоциональном уровне, и два дня, которые были у нас, мы в первую очередь занимались тем, что психологически нам надо было вернуть себя прежних, свободных, смелых. Благодарен ребятам, потому что это непросто, но они приняли наши слова, сами какие‑то решения там внутри команды приняли.

    Знаете, это был невероятно тяжелый отрезок. Когда мы играем с лидерами чемпионата, это очень энергозатратно. Сейчас у нас пять [таких] матчей подряд, мы не можем ни головы поднять, ни сыграть свободно, не имеем права на какую‑нибудь малейшую неточность, ошибку. Этот этап из пяти матчей, слава богу, в конце концов закончился, и сейчас, наверное, нам надо будет в плане игры, в плане доминирования с ребятами найти какой‑то баланс, чем с этими командами‑лидерами», — сказал главный тренер «Крыльев Советов».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у англичан в Мадриде?
  • «Реал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Наполи» снова уверенно обыграет «Айнтрахт»
  • «Наполи» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» выиграет, но «Динамо» не даст уйти в отрыв
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры