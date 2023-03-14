ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинПоворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии
    Все новости спорта

    Пиоли: «Милан» должен был извлечь мотивацию из матча с «Тоттенхэмом»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Салернитана
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал матч 26-го тура серии А против «Салернитаны» (1:1).

    Стефано Пиоли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефано Пиоли

    «Дело не в психологическом или физическом спаде. Команда, которая выходит вперед, должна сделать гораздо больше для победы. После пропущенного гола матч стал напряженным и нервным.

    Это упущенная возможность. Если Лига чемпионов повлияла на нас, значит, нам нужно расти. Большие команды играют, чтобы побеждать.

    Команда осталась такой сплоченной, что и в прошлом сезоне. Изменилось то, что у нас нет стабильности, и это касается многих команд чемпионата, кроме "Наполи".

    Мы должны быть конкурентоспособны в Италии и в Европе. Мы должны были извлечь мотивацию из матча с Тоттенхэмом», — приводит слова Пиоли журналист Джанлука Ди Марцио.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А с 48 очками в активе. «Салернитана» располагается на 16-й строчке (26).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Манчестер Сити» с «Лейпцигом»?
  • «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Выйдет ли «Интер» в четвертьфинал Лиги чемпионов?
  • «Порту» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Команды возьмут голевую паузу
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры