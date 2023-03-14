Пиоли: «Милан» должен был извлечь мотивацию из матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Милана»прокомментировал матч 26-го тура серии А против «Салернитаны» (1:1).

«Дело не в психологическом или физическом спаде. Команда, которая выходит вперед, должна сделать гораздо больше для победы. После пропущенного гола матч стал напряженным и нервным.

Это упущенная возможность. Если Лига чемпионов повлияла на нас, значит, нам нужно расти. Большие команды играют, чтобы побеждать.

Команда осталась такой сплоченной, что и в прошлом сезоне. Изменилось то, что у нас нет стабильности, и это касается многих команд чемпионата, кроме "Наполи".

Мы должны быть конкурентоспособны в Италии и в Европе. Мы должны были извлечь мотивацию из матча с Тоттенхэмом», — приводит слова Пиоли журналист Джанлука Ди Марцио.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А с 48 очками в активе. «Салернитана» располагается на 16-й строчке (26).