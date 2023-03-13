«Зенит» на шаг ближе к титулу чемпиона России

Первая тройка команд российской Премьер-лиги с победой завершили 19-й игровой день. «Зенит» — главный претендент на чемпионство, а «Торпедо» — основной кандидат на вылет из элиты чемпионата России

Изменения в турнирной таблице

Всего два изменения произошли в РПЛ после матчей 19 тура. «Сочи» допустил осечку и пропустил вперёд сраз двух оппонентов. «Леопарды» потеряли две позиции и теперь занимают девятое (!) место. На ступеньку выше поднялись «Краснодар» (7 место) и «Оренбург» (8 место).

Календарь и таблица РПЛ

Продолжает своё восхождение «Локомотив». «Железнодорожники» покинули зону вылета, обойдя в турнирной таблице «Пари НН», «красно-зелёные» на 12 месте, а нижегородцы опустились на 13-е.

Триумф не за горами

Последние четыре сезона «Зениту» нет равных в Премьер-лиге, питерцы стремятся к пятому подряд золотому титулу. В турнирной таблице невский клуб безоговорочно лидирует, преимущество футболистов Сергея Семака над преследователями составляет 8 очков.

Малком, нападающий «Зенита» globallookpress.com

Победная серия «Зенита» составляет три матча: «Торпедо» (2:0), «Пари НН» (3:0) и «Химки» (3:2). Последняя игра в российском чемпионате для клуба из Санкт-Петербурга получиась сложной, «Зенит» едва не упустил победу.

Хотя для хозяев всё началось успешно, дублем в составе «питерцев» отметился Малком и к 55-й минуте встречи «Зенит» вёл с перевесом в два мяча. Преимущество растяло к 86-й минуте, своим дублем за подмосковных «Химок» ответил Бутта Магомедов.

2:2 — с таким счётом могла завершиться встреча между «Зенитом» и «Химками», пока Густаво Мантуан не забил на 91-й минуте победный гол для невского коллектива. Итог сражения — 3:2.

Таким образом «Зенит» набрал 48 очков в турнирной таблице и не подпустил к себе конкурентов. Впереди у питерцев сложный календарь, все в ожидании битв против ЦСКА, «Ростова», «Локомотива», «Динамо», «Краснодара» и конечно же, «Спартака».

Битва за серебро?

Восемь очков отставания от лидера — «Спартаку» такой гандикап отыграть будет крайне сложно, но всё возможно, так как до окончания сезона играть ещё 11 туров. А пока «красно-белые» сражаются за серебряную позицию, главный конкурент — «Ростов».

Опыт 18 тура «спартаковцы» решили не повторять, так как это могло быть чревато потерей второго места в РПЛ. Тогда «Спартак» разошёлся миром с «Уралом» (2:2). В 19-м туре избежать неприятностей удалось за три минуты до финального свистка.

В соперниках был воронежский «Факел», а встреча завершилась победой «Спартака» (3:2). Сценарий игры «Зенит»-«Химки» был похож на развитие событий в паре «Спартак»-«Факел». Квинси Промес оформил дубль за «Спартак» и к 41-й минуте «красно-белые» вели в два гола.

Квинси Промес, игрок «Спартака» globallookpress.com

Ещё до перерыва воронежский клуб добился своего и восстановил паритет на табло, сначала Хызыр Аппаев отквитал один мяч, а затем Реда Рабеи реализовал пенальти.

Но ничьи не суждено было стать, на 87-й минуте решающее слово осталось за Кристофером Перейра. Игрок «Спартака» принёс своему клубу победу и 40 очков в активе.

На два балла меньше у «Ростова», южане расположились на третьем (!) месте в РПЛ. В минувшем туре команда вырвала победу у «Пари НН» (2:1), отличились Андрей Лангович и Максим Осипенко — с пенальти.

Другие матчи тура

Идущий на четвёртом месте «Динамо» матч 19 тура проиграл «Краснодару» (1:3). ЦСКА дома разгромил «Крылья Советов» (4:0), «Локомотив» в гостях с минимальным счётом переиграл «Ахмат» (1:0), а «Оренбург» на выезде разгромил «Сочи» (4:0).

Зона вылета

В безнадёжной ситуации находится «Торпедо», у «автозаводцев» всего семь (!) очков после 19 проведенных встреч. В минувшем игровом дне команда проиграла «Уралу» (0:1). «Торпедо» занимает последнее 16 место.

В зоне вылета расположились «Химки», их место 15-е и 13 набранных баллов. Места повыше занимают «Факел» (14 место) и «Пари НН» (13 место). Эти позиции обнадёживают комады на спасение в РПЛ, в таком случае им предстоит участие в стыковых матчах. Но впереди ещё 11 туров и всё может измениться.

Тур № 20

Матчи 20 тура российской Премьер-лиги пройдут 18 и 19 марта. Лидер чемпионата «Зенит» в центральной битве игрового дня сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 19 марта. Этим поединком завершится программа игрового дня.

А откроет его матч с участием «Спартака», который отправится гостить к «Оренбргу». «Ростов» попытается сохранить место в тройке в матче против «Химок». А аутсайдер «Торпедо» сделает всё возможное, чтобы вернуться в борьбу за выживание. Для этого нужно обыграть «Пари НН».