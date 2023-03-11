Зинченко прокомментировал звание лучшего игрока месяца в «Арсенале»

Защитниквысказался о получении приза лучшему игроку месяца в лондонской команде второй раз подряд.

«Привет, друзья. Я надеюсь, вы в порядке. Спасибо за то, что снова выбрали меня лучшим игроком месяца.

Я знаю, что мои партнеры по команде собираются убить меня, потому что они думают, что за меня голосуют люди, которые не разбираются в футболе. Но давайте забудем об этом!

Давайте будем идти вместе до самого конца. Вперёд, "канониры!" — сказал Зинченко в видео, опубликованном в клубном "твиттере".

Защитник провел 5 матчей в феврале, в которых отличился забитым голом. В нынешнем сезоне Зинченко провел 19 матчей за "Арсенал" в АПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.