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    Феликс: Хаверц — потрясающий игрок, все знают, что он сделал для «Челси»

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    Нападающий «Челси» Жоау Феликс оценил игру полузащитника команды Кая Хаверца перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией».

    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц

    «Кай — потрясающий игрок. Все знают, что он сделал для клуба. Иногда в футболе ты забиваешь в каждом матче, а затем наоборот. Но нужно просто продолжать работать.

    Кай очень хороший парень, он никогда не перестает работать, всегда ищет способы стать лучше. В матче с "Боруссией" он забьет», — сказал Феликс Evening Standard.

    В нынешнем сезоне Хаверц провел 24 матча за «Челси» в АПЛ, забил 5 голов и сделал голевую передачу.

    Ответный матч между «Челси» и «Боруссией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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