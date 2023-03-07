Феликс: Хаверц — потрясающий игрок, все знают, что он сделал для «Челси»

Нападающийоценил игру полузащитника командыперед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Кай — потрясающий игрок. Все знают, что он сделал для клуба. Иногда в футболе ты забиваешь в каждом матче, а затем наоборот. Но нужно просто продолжать работать.

Кай очень хороший парень, он никогда не перестает работать, всегда ищет способы стать лучше. В матче с "Боруссией" он забьет», — сказал Феликс Evening Standard.

В нынешнем сезоне Хаверц провел 24 матча за «Челси» в АПЛ, забил 5 голов и сделал голевую передачу.

Ответный матч между «Челси» и «Боруссией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.