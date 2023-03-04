начнут матч в 13:00 в украинской Премьер-лиге, 04.03.2023.

Последний матч между собой: Днепр-1 — Александрия 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Александрия» — «Днепр-1». Коэффициент ставки — 3.44 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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