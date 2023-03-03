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    КДК РФС назначил штрафы после матча Кубка России «Волга» — «Зенит»

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    Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц выступил с решением о назначении штрафов после матча 1/4 финала Кубка России «Волга»«Зенит».

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Комиссаром и судьёй матча "Волга" — "Зенит" были обозначены следующие дисциплинарные нарушения.

    Перед началом игры с сектора, который был выделен для фанатов "Зенита", были брошены снежки в сторону игроков и судей. В перерыве произошло то же самое. Решение — оштрафовать "Зенит" на 200 тысяч рублей.

    Фанатами "Волги" были брошены снежки, но они ни в кого не попали. Здесь штраф — 20 тысяч рублей.

    На трибуне болельщиков "Зенита" были размещены несогласованные баннеры — штраф 50 тысяч рублей

    На 90+1-й минуте матча во время остановки игры для замены на поле был брошен банан. В заседании принимали участие гендиректор "Волги", директор по безопасности и юрист "Зенита".

    Мы посмотрели видеозапись этого эпизода. "Волга" прислала по данному вопросу свою позицию, которая заключается в том, что вина только в том, что был брошен предмет на поле. Мы увидели, откуда и куда был прошен банан, увидели игроков, которые были рядом с местом, куда был брошен банан.

    В связи с этим решение: за совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти и унижения человека по признаку рассы наказать "Волгу" штрафом в размере 500 тысяч рублей и проведением одного домашнего матча Кубка России без зрителей условно», — передаёт слова Григорьянца Чемпионат.

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