КДК РФС назначил штрафы после матча Кубка России «Волга» — «Зенит»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союзавыступил с решением о назначении штрафов после матча 1/4 финала Кубка России

«Комиссаром и судьёй матча "Волга" — "Зенит" были обозначены следующие дисциплинарные нарушения.

Перед началом игры с сектора, который был выделен для фанатов "Зенита", были брошены снежки в сторону игроков и судей. В перерыве произошло то же самое. Решение — оштрафовать "Зенит" на 200 тысяч рублей.

Фанатами "Волги" были брошены снежки, но они ни в кого не попали. Здесь штраф — 20 тысяч рублей.

На трибуне болельщиков "Зенита" были размещены несогласованные баннеры — штраф 50 тысяч рублей

На 90+1-й минуте матча во время остановки игры для замены на поле был брошен банан. В заседании принимали участие гендиректор "Волги", директор по безопасности и юрист "Зенита".

Мы посмотрели видеозапись этого эпизода. "Волга" прислала по данному вопросу свою позицию, которая заключается в том, что вина только в том, что был брошен предмет на поле. Мы увидели, откуда и куда был прошен банан, увидели игроков, которые были рядом с местом, куда был брошен банан.

В связи с этим решение: за совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти и унижения человека по признаку рассы наказать "Волгу" штрафом в размере 500 тысяч рублей и проведением одного домашнего матча Кубка России без зрителей условно», — передаёт слова Григорьянца Чемпионат.

В матче четвертьфинала Кубка России «Зенит» обыграл «Волгу» (3:0) в Ульяновске. Следующий матч петербургская команда проведет в полуфинале Пути регионов Кубка России с московским «Динамо».