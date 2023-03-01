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    Анчелотти прокомментировал предстоящий матч с «Барселоной»

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании, который состоится 2 марта в Мадриде.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Требуются мужество и характер, чтобы выдержать давление такого матча. Как и всегда, очень хочется участвовать в подобных матчах, всегда есть воодушевление. Мы недалеко от финала, постараемся сделать все возможное.

    — Мы все проанализировали. Нам не хватило напора и самоотверженности, плюс были ошибки, которые больше не повторятся. Это не решающий матч, но мы хотим получить преимущество.

    У нас нет желания взять реванш за поражение в Суперкубке. Но из-за того, что обе команды близки к трофею, градус повышается. Только из-за этого», — сказал главный тренер «Реала».

    Эксперты LiveSport ставят на победу хозяев в предстоящем поединке, а также прогнозируют результативный исход встречи.

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