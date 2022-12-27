Салах поднялся на седьмое место в списке бомбардиров «Ливерпуля»

«Ливерпуль» в матче 17-го тура АПЛ обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1. Один из голов в составе мерсисайдцев забил нападающий

Египтянин достиг отметки в 172 гола за клуб и вышел на седьмое место в истории. Он обходит по дополнительным показателям Кенни Даглиша. Африканец провел на 238 матчей меньше.

«Впервые я взял своего внука на выездной матч, спасибо, что сделал его незабываемым! Рад передать эстафету, надеюсь, нас ждет еще больший успех!» — написал Далглиш в социальных сетях.

Возглавляет список лучших бомбардиров Иан Раш (346 голов в 660 матчах). Ближайшей целью для Салаха является Робби Фаулер, у которого 183 мяча, и Стивен Джеррард, который забил 186 голов.