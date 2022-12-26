Карасев: Никаких контактов с УЕФА и ФИФА с февраля не было, только ссылки на онлайн-семинары

Арбитр ФИФАрассказал, что УЕФА продолжает обучение российских судей, хотя и в ограниченном режиме.

«Никаких контактов с УЕФА и ФИФА с февраля не было. Единственное, для судей УЕФА присылали ссылки на онлайн-семинары.

Потому что в августе перед сезоном, когда стартует Лига чемпионов, и в январе мы всегда выезжали на сбор УЕФА для топ-судей. Сейчас нас не приглашают. Причина понятна.

Просто присылают ссылочку — могу туда зайти и послушать трехдневные семинары, но без права голоса. Я не могу там выступать и дискутировать», — приводит слова Карасева «Чемпионат».

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации в Украине.