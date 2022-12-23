Соболев: В «Томи» у меня было 100 рублей на день. Выбирал, что купить — шоколадку или чипсы

Нападающий «Спартака»поделился воспоминаниями о периоде в

«У меня в Томске 13 тысяч рублей зарплата была — а у меня уже тогда ребенок был. 13 тысяч еще на квартиру давали, мы за 15 тысяч квартиру снимали — 11 тысяч оставалось.

Когда семья уезжала в Барнаул, я жил, и у меня было 100 на день. Я кушал на базе у нас, а на вечер я брал себе бутылку колы и выбирал: шоколадку купить или чипсы. Так мой вечер проходил.

Не завязал тогда, наверное, потому что до конца верил. Да и первый контракт я вообще в 18-19 лет подписал.

В Томске тяжело было, но я был ему рад — я никому не был нужен, а они в меня поверили», — сказал Соболев в интервью ютуб-каналу «Ля Буда».

Соболев провел в текущем чемпионате России 16 матчей, в которых забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.