В 21:00 21.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Испании по футболу.

Последний матч между собой: «ФК Андорра» — «Леванте» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Леванте»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Леванте — ФК Андорра.

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