Бензема отклонил приглашение президента Франции посетить финал ЧМ-2022

Бензема пригласили отправиться в Доху вместе с Макроном на президентском самолете, но он, как и Лоран Блан, Зинедин Зидан, а также Мишель Платини, отклонил это предложение.
При этом источники ESPN отмечают, что Бензема «полностью поддерживает команду и хочет, чтобы она выиграла титул, который в некотором роде будет принадлежать и ему».
Напомним, футболист получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке сборной Франции.