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    Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии

    Футбол Сборная Италии Футбол Италии
    Джанлука Виалли покинул пост в тренерском штабе национальной команды Италии, сообщается на официальном сайте федерации футбола (FIGC).

    Джанлука Виалли
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    Джанлука Виалли

    Причиной стал рецидив онкологического заболевания, с которым много лет борется спортсмен. В апреле 2020 года Виалли заявил, что победил рак после 17 месяцев химиотерапии, но полтора года спустя признал, что болезнь вернулась.

    «После долгих и сложных консультаций с врачами, я решил приостановить свои обязательства. Надеюсь, что временно. Моя цель — это использовать все силы, чтобы помочь себе преодолеть болезнь и снова вернуться к своему приключению вместе со всеми вами», — приводит сайт слова Виалли.

    Виалли — двукратный чемпион Италии («Сампдория», «Ювентус»), победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА («Ювентус»), обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги («Челси»), а также множества других трофеев. В составе сборной Италии он стал бронзовым призером чемпионата мира-1990.

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