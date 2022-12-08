РФС: В данный момент нет оснований для пересмотра лимита в РПЛ

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

Ранее стало известно, что правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в России в текущей ситуации. Данная тема уже обсуждалась на уровне министра Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова.

«Между РФС и Минспортом действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола. Оно предусматривает в том числе регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров.

На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет », — сообщили в пресс-службе РФС.

Напомним, что с сезона-2022/2023 в РПЛ действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.