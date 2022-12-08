Президент «Урала»: Сегодня один лимит, завтра другой… Давайте хоть с этим поиграем два‑три сезона!

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал»высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее стало известно, что правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в России в текущей ситуации. Данная тема уже обсуждалась на уровне министра Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова.

«Мы уже устали: сегодня один лимит, завтра другой… Давайте хоть с этим поиграем два‑три сезона! Я вот прочитал, что сейчас в КХЛ ужесточили. Если и в футболе ужесточат, у меня вопрос: куда футболистов девать? У них же контракты. К тому же футбол и хоккей будут только терять из‑за отсутствия классных легионеров. В том же "Зените" сильные иностранцы, рядом с которыми наши ребята растут. Да, лично я всегда был против легионеров, но я вижу, что это нужно.

Мы только приняли новую формулу лимита. Нужно такие вещи обсуждать со специалистами РФС, тренерами, а просто так рубануть решением сверху было бы неправильно», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Напомним, что с сезона-2022/2023 в РПЛ действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.