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    • РФС и Минспорт обсуждают ужесточение лимита на легионеров
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    РФС и Минспорт обсуждают ужесточение лимита на легионеров

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    Министерство спорта РФ и РФС вернулись к теме ужесточения лимита на легионеров в РПЛ в ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится, сообщает «Матч ТВ».

    РФС и Минспорт обсуждают ужесточение лимита на легионеров
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    РФС и Минспорт обсуждают ужесточение лимита на легионеров

    По данным источника, правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в России в текущей ситуации. Данная тема уже обсуждалась на уровне министра Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова.

    Ведомство хочет, чтобы РФС обосновал необходимость текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных команд отказываются выступать в России. Отмечается, что лимит на легионеров может быть ужесточен уже в следующем сезоне.

    Напомним, что с сезона-2022/2023 в РПЛ действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

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