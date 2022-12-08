РФС и Минспорт обсуждают ужесточение лимита на легионеров

Министерство спорта РФ и РФС вернулись к теме ужесточения лимита на легионеров в РПЛ в ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в России в текущей ситуации. Данная тема уже обсуждалась на уровне министра Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова.

Ведомство хочет, чтобы РФС обосновал необходимость текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных команд отказываются выступать в России. Отмечается, что лимит на легионеров может быть ужесточен уже в следующем сезоне.

Напомним, что с сезона-2022/2023 в РПЛ действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.