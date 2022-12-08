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    Агент: Лаутаро делают обезболивающие уколы, у него сильная боль в лодыжке

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    Агент Алехандро Камачо, который представляет нападающего сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, сообщил, что его клиент играет на ЧМ-2022 превозмогая травму и на уколах.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    Мартинес пока не отличился результативными действиями на ЧМ-2022, а в последних двух матчах сборной Аргентины в общей сложности провел на поле 30 минут.

    «Лаутаро делали уколы, потому что он испытывал сильнейшую боль в лодыжке.

    Лаутаро много работал над тем, чтобы эта боль прошла. И как только это произойдет, он выйдет на поле, потому что он бомбардир мирового класса

    Он очень силен духом, но его голы, которые не были засчитаны в матче с Саудовской Аравией, он воспринял очень тяжело», — сказал Камачо радио La Red.

    В четвертьфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет против Нидерландов. Матч состоится 9 декабря и начнется в 22:00 мск.

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