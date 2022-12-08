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    Энрике: Пришло время прощаться. Всего доброго. Спасибо!

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    Бывший наставник сборной Испании Луис Энрике опубликовал сообщение после новости о его увольнении с поста.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    8 декабря Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение расстаться с испанским специалистом. На его место пришел Луис де ла Фуэнте, ранее работающий с молодежными командами.

    «Все началось четыре года назад и время пролетело очень быстро. Я могу быть только благодарен тем, кто дважды назначал меня на этот пост (президенту Рубиалесу и спортивному директору Молине). Благодарю всех сотрудников RFEF.

    Конечно же, благодарю игроков, которые вели себя образцово и были верны нашей идее. Мне жаль, что я не смог помочь вам больше

    Также благодарность всему помощникам, которые неустанно работают, чтобы помочь игрокам и тренерскому штабу во всем, что нам нужно. Быть частью этого было очень приятно.

    И последнее, но не менее важное: благодарю болельщиков, которые неизменно выражали нам свою поддержку во все времена, особенно в самые тяжелые моменты.

    Пришло время прощаться. Команде нужна поддержка во всем, чтобы Луис де ла Фуэнте добился всего, чего хочет.

    Вперед, Испания! Всего доброго. Спасибо!» — говорится в заявлении Луиса Энрике.

    Напомним, что Испания проиграла в 1/8 финала чемпионата мира сборной Марокко. «Красная фурия» потерпела поражение в серии пенальти.

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