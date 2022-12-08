Энрике: Пришло время прощаться. Всего доброго. Спасибо!

Бывший наставник сборной Испанииопубликовал сообщение после новости о его увольнении с поста.

8 декабря Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение расстаться с испанским специалистом. На его место пришел Луис де ла Фуэнте, ранее работающий с молодежными командами.

«Все началось четыре года назад и время пролетело очень быстро. Я могу быть только благодарен тем, кто дважды назначал меня на этот пост (президенту Рубиалесу и спортивному директору Молине). Благодарю всех сотрудников RFEF.

Конечно же, благодарю игроков, которые вели себя образцово и были верны нашей идее. Мне жаль, что я не смог помочь вам больше

Также благодарность всему помощникам, которые неустанно работают, чтобы помочь игрокам и тренерскому штабу во всем, что нам нужно. Быть частью этого было очень приятно.

И последнее, но не менее важное: благодарю болельщиков, которые неизменно выражали нам свою поддержку во все времена, особенно в самые тяжелые моменты.

Пришло время прощаться. Команде нужна поддержка во всем, чтобы Луис де ла Фуэнте добился всего, чего хочет.

Вперед, Испания! Всего доброго. Спасибо!» — говорится в заявлении Луиса Энрике.

Напомним, что Испания проиграла в 1/8 финала чемпионата мира сборной Марокко. «Красная фурия» потерпела поражение в серии пенальти.