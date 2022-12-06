Паулу Бенту ушел с поста главного тренера сборной Южной Кореи

Главный тренер сборной Кореиобъявил о своем уходе после поражения от Бразилии (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

Уход специалиста не связан с разгромным поражением. Контракт Бенту был рассчитан до конца мундиаля 2022 года.

«Я только что объявил игрокам и президенту южнокорейской федерации, и это было решение, которое я принял еще в сентябре, и оно было высечено в камне.

Сегодня я подтвердил это и должен поблагодарить их за все, что они сделали. Они приложили все усилия, и я был очень доволен и горжусь тем, что был их менеджером», — цитирует Бенту Daily Mail.

53-летний специалист возглавлял сборную Кореи с 2018 года. На групповой стадии ЧМ-2022 команда сыграла вничью с Уругваем (0:0), проиграла Гане (2:3) и обыграла Португалию (2:1). Корея заняла второе место в группе Н.