Дешам акцентирует внимание на Левандовском перед матчем с Польшей в плей-офф ЧМ

Главный тренер сборной Франциипрокомментировал предстоящий матч в 1/8 финала чемпионата мира со сборной Польши.

«Во всех трех матчах на групповом этапе Польша была вынуждена защищаться. Они хорошо это делают. Видно, что им нравится терпеть.

Но все не так просто. Мне не нужно напоминать, кто играет у них в атаке. Это очень конкурентоспособная команда с крепким костяком, обладающая огромным опытом, и несколькими молодыми игроками, которые доказывают, что справляются с поставленной задачей.

Левандовски — один из лучших нападающих в мире, ему не так уж много нужно, чтобы забить гол. Как его остановить? Прерывать передачи на него, потому что, помимо его интеллекта и технических способностей, он знает, как использовать свое тело, чтобы найти другие атакующие возможности. Это правда, что на этом турнире он редко получал мяч. Но даже одного момента ему будет достаточно, чтобы угрожать нашим воротам.

Нам нельзя концентрироваться на одном игроке, но Роберт всегда несет в себе угрозу», — приводит слова Дешама Mundo Deportivo.

Матч Франция — Польша состоится завтра, 4 декабря, и начнется в 18:00 мск. Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на этот поединок.