«Реал» снова готов рассмотреть возможность подписания Мбаппе

Мадридскийпо-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Пари Сен-Жермен», сообщает Defensa Central.

По данным источника, президент «Реала» Флорентино Перес возобновит переговоры по трансферу Мбаппе только в том случае, если игрок согласится на условия «Королевского клуба».

Французу придется соблюдать правила «Реала» в отношении маркетинговой и рекламной деятельности.

И кроме того, «Реал» не намерен предлагать Мбаппе «золотой» контракт, который форвард получил в «ПСЖ». В «Мадриде» есть четкая структура зарплат, и клуб не намерен нарушать ее ради одного человека.

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в «Реал» по окончании прошлого сезона, но в последний момент решил остаться в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» уже в январе из-за разногласий с руководством клуба.