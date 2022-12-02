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    «Реал» снова готов рассмотреть возможность подписания Мбаппе

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    Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает Defensa Central.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По данным источника, президент «Реала» Флорентино Перес возобновит переговоры по трансферу Мбаппе только в том случае, если игрок согласится на условия «Королевского клуба».

    Французу придется соблюдать правила «Реала» в отношении маркетинговой и рекламной деятельности.

    И кроме того, «Реал» не намерен предлагать Мбаппе «золотой» контракт, который форвард получил в «ПСЖ». В «Мадриде» есть четкая структура зарплат, и клуб не намерен нарушать ее ради одного человека.

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    • Напомним, Мбаппе был близок к переходу в «Реал» по окончании прошлого сезона, но в последний момент решил остаться в «ПСЖ».

    Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» уже в январе из-за разногласий с руководством клуба.

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