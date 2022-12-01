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    Федотов: Далеко не все готовы ехать в наш чемпионат, поэтому цена на россиян подскочила

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном приобретении футболистов с российским паспортом.

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    «Мое мнение: топ-клуб должен быть активен на всех возможных направлениях. И российское точно ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.

    При этом все прекрасно понимают, что трансферная стоимость отечественных игроков в нынешних условиях повысилась.

    Вы уверены, что оно всегда соответствует реальному качеству того или иного футболиста? То-то и оно. Далеко не все готовы сейчас ехать в наш чемпионат, потому и цена на россиян подскочила.

    Понятно, что на трансферном рынке любой клуб отталкивается от своих возможностей. Минувшим летом мы не раз сталкивались с тем, что не удавалось пригласить игроков, которых бы хотелось видеть у нас в составе. Важно учитывать, что новички появились у нас уже по ходу сезона. Кроме Милана Гайича, больше никто не прошел в составе ЦСКА предсезонную подготовку. Как результат, Гайич закрыл правый фланг, давал необходимый объем, и очень нам помог, в том числе на стартовом отрезке», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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