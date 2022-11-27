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    «Алания» одержала домашнюю победу над «Уфой»

    «Алания» — «Уфа»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Владикавказская «Алания» одержала домашнюю победу над «Уфой» (2:1) в матче 20-го тура Первой лиги.

    «Алания»
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    «Алания»

    Счет на 28-й минуте открыли хозяева. Галоян со штрафного угодил в «стенку», Алексей Татаев же, находившийся в «фальш-стенке», с дуги штрафной с разворота нанес сумасшедший удар в правый верхний угол.

    Спустя десять минут уфимцы отыгрались. Алексей Евсеев как будто бы готовил подачу, но в итоге пробил точно в ближнюю «девятку», Солдатенко остался не у дел.

    А на 64-й минуте Галоян со штрафного подал на линию вратарской, а Николай Гиоргобиани, опередив своего же партнера, головой отправил мяч в дальний угол.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Уфа 2:1
    Голы: 1:0 Алексей Татаев (28'), 1:1 Алексей Евсеев (38'), 2:1 Giorgobiani N. (62') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Артур Галоян, Giorgobiani N., Алан Хабалов, Korotkov A., Андрей Мазурин (Хетаг Кочиев, 46'), Максим Петров (Абу-Саид Эльдарушев, 82'), Алексей Татаев, Алан Цараев, Азамат Засеев Уфа: Chernov A., Эрвинг Ботака-Иобома, Касинтура, Данила Емельянов, Алексей Евсеев (Иван Темников, 65'), Артём Голубев, Masalov O., Роман Минаев, Алексей Никитин, Константин Плиев, Ushakhin L. (Konyukhov V., 75') Предупреждения: Алан Багаев (8'), Алексей Евсеев (58'), Артур Галоян (87'), Хетаг Кочиев (90+1'), Эрвинг Ботака-Иобома (90+3')

    «Алания» прервала серию из 4 поражений подряд во всех турнирах (3 — в Первой лиге, 1 — в Кубке России) и занимает 2-е место первенства, набрав 38 очков после 20 туров. «Уфа» идет 16-й: 18 очков.

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