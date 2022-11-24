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    «Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов клуба

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    Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Ростову» регистрировать новых игроков, сообщает пресс-служба РФС.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Решение было принято в четверг, 24 ноября. Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении «Ростова» о взыскании с клуба задолженности по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штрафа за задержку выплаты.

    В качестве обеспечительной меры к «Ростову» применили запрет на регистрацию новых футболистов. Запрет вступил в силу с сегодняшнего дня и может быть снят палатой РФС по разрешению споров после того, как клуб исполнит обязанности по выплате долга.

    «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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