Милинкович-Савич: Наша главная цель — пройти групповой этап

Полузащитник сборной Сербииподелился о планах национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

«На мой взгляд, мы должны строить реалистичные ожидания и сохранять спокойствие, как это было во время отборочных матчей. Мы должны постараться одержать как можно больше побед.

Но сейчас наша главная цель — это пройти групповой этап.

На последнем чемпионате мира у нас в группе были Швейцария и Бразилия. Изначально я был разочарован, потому что мне хотелось, чтобы наши соперники были другими.

Но, оглядываясь назад, я понимаю, что все было не так уж и плохо», — приводит слова Милинковича-Савича The Laziali.