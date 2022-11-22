Милинкович-Савич: Наша главная цель — пройти групповой этап

Сергей Милинкович-Савич Фото: globallookpress.com
«На мой взгляд, мы должны строить реалистичные ожидания и сохранять спокойствие, как это было во время отборочных матчей. Мы должны постараться одержать как можно больше побед.
Но сейчас наша главная цель — это пройти групповой этап.
На последнем чемпионате мира у нас в группе были Швейцария и Бразилия. Изначально я был разочарован, потому что мне хотелось, чтобы наши соперники были другими.
Но, оглядываясь назад, я понимаю, что все было не так уж и плохо», — приводит слова Милинковича-Савича The Laziali.