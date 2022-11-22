ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нет дискриминации»Дневник ЧМ-2022. Бунтари-англичане, трагедия иранского вратаря и исторический гол Бэйла
  • 15:07
    • Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022
  • 17:19
    • ЦСКА по пенальти проиграл «Уралу» в Кубке Росссии
  • 18:28
    • Мексика — Польша: Левандовский в стартовом составе поляков
  • 18:04
    • Сборные Дании и Туниса счет не открыли
    Все новости спорта

    Милинкович-Савич: Наша главная цель — пройти групповой этап

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Сербии
    Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич поделился о планах национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

    Сергей Милинкович-Савич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Милинкович-Савич

    «На мой взгляд, мы должны строить реалистичные ожидания и сохранять спокойствие, как это было во время отборочных матчей. Мы должны постараться одержать как можно больше побед.

    Но сейчас наша главная цель — это пройти групповой этап.

    На последнем чемпионате мира у нас в группе были Швейцария и Бразилия. Изначально я был разочарован, потому что мне хотелось, чтобы наши соперники были другими.

    Но, оглядываясь назад, я понимаю, что все было не так уж и плохо», — приводит слова Милинковича-Савича The Laziali.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция сразу заявит свои права
  • Франция — Австралия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • В дерби «армейских» команд у ЦСКА будет больше шансов?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Мексика с Польшей устроят голевой обмен
  • Мексика — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Коста-Рика
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Япония
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры