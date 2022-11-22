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    • Гол Бейла спас Уэльс от поражения в матче с США на ЧМ-2022
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    Пейдж: Бейл никогда не подводил нас, не так ли?

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    Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж дал комментарий после ничьей со сборной США (1:1) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Роб Пейдж
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    Роб Пейдж

    «Мы проявили характер. Отдаю должное ребятам за то, что они вернулись в игру и заработали одно очко. Когда мы заработали пенальти, мы знали, кто его пробьет, на миллион процентов.

    Бейл никогда не подводил нас, не так ли? Прошло 64 года с последнего гола Уэльса на чемпионатах мира, но ожидание того стоило. Увидеть наше празднование было невероятно», — цитирует Пейджа ITV.

    США следующий матч проведет 25 ноября против сборной Англии, Уэльс в этот же день сыграет с Ираном.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    После игрового дня в турнирной таблице группы В следующая ситуация: Англия лидирует (3 очка), США — вторые (1 очко), Уэльс — третий (1 очков), Иран — четвертый (0 очков).

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