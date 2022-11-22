Пейдж: Бейл никогда не подводил нас, не так ли?

Главный тренер сборной Уэльсадал комментарий после ничьей со сборной США (1:1) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

«Мы проявили характер. Отдаю должное ребятам за то, что они вернулись в игру и заработали одно очко. Когда мы заработали пенальти, мы знали, кто его пробьет, на миллион процентов.

Бейл никогда не подводил нас, не так ли? Прошло 64 года с последнего гола Уэльса на чемпионатах мира, но ожидание того стоило. Увидеть наше празднование было невероятно», — цитирует Пейджа ITV.

США следующий матч проведет 25 ноября против сборной Англии, Уэльс в этот же день сыграет с Ираном.

Календарь и таблица ЧМ-2022

После игрового дня в турнирной таблице группы В следующая ситуация: Англия лидирует (3 очка), США — вторые (1 очко), Уэльс — третий (1 очков), Иран — четвертый (0 очков).