Тренер сборной Ирана: Игра с Англией закончилась в первом тайме при счете 0:3

Наставник сборной Иранапрокомментировал поражение своей команды со счетом 2:6 в стартовом матче ЧМ-2022 с Англией.

«Моя точка зрения проста и очень прагматична. Игра закончилась в первом тайме при счете 0:3.

Единственная цель дальше состояла в том, чтобы насладиться игрой и стать частью момента, мы должны были сохранять мужество и стараться играть в наш футбол.

С начало матча было ясно, что у наших игроков не такого опыта соревновательного футбола высокого уровня, как у соперников. Но мы либо побеждаем, либо учимся.

Нам выпала честь многому научиться у английской команды, и мы лучше подготовлены к игре с Уэльсом.

Наша работа как тренеров не в том, чтобы исправлять прошлое. В этом мире нет никого, кто может исправить то, что произошло, наша работа — влиять на то, что грядет», — приводит слова тренера ВВС.