Узбекистан — Россия: счет матча 0:0

Первый опасный момент в матче был создан лишь на 44-й минуте. Шомуродов ушёл в лицевую и зряче прострелил на ближний угол вратарской россиян, откуда Сайфиев пробил в касание — Шунин потащил у ближней штанги.
Россияне ответили на 55-й минуте. Соболев с левого края сделал пас в штрафную хозяев, Мостовой проскочил между двух соперников и пробил с острого угла — мяч прилетел в сетку с внешней стороны.
На 75-й минуте Захарян ворвался в штрафную Узбекистана с правого края, качнул защитника и сделал пас в центр. Соболев принял мяч и пробил в угол — Юсупов перевёл на угловой.
А в компенсированное время Шукуров с левого края влетел в штрафную сборной России, полез обыгрывать Баринова и рухнул на газон. Однако арбитр не стал назначать пенальти.
Напомним, что ранее сборная России также со счетом 0:0 сыграла вничью в товарищеском матче против команды Таджикистана.