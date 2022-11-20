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    Сборная России сыграла вничью с командой Узбекистана

    Узбекистан — Россия: счет матча 0:0

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    Сборная России на выезде сыграла вничью с командой Узбекистана (0:0) в товарищеском матче, прошедшем на арене «Пахтакор» в Ташкенте.

    Сборная России
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    Сборная России

    Первый опасный момент в матче был создан лишь на 44-й минуте. Шомуродов ушёл в лицевую и зряче прострелил на ближний угол вратарской россиян, откуда Сайфиев пробил в касание — Шунин потащил у ближней штанги.

    Россияне ответили на 55-й минуте. Соболев с левого края сделал пас в штрафную хозяев, Мостовой проскочил между двух соперников и пробил с острого угла — мяч прилетел в сетку с внешней стороны.

    На 75-й минуте Захарян ворвался в штрафную Узбекистана с правого края, качнул защитника и сделал пас в центр. Соболев принял мяч и пробил в угол — Юсупов перевёл на угловой.

    А в компенсированное время Шукуров с левого края влетел в штрафную сборной России, полез обыгрывать Баринова и рухнул на газон. Однако арбитр не стал назначать пенальти.

    Товарищеский матч
    Узбекистан — Россия 0:0 (0:0, 0:0)
    Узбекистан: Юсупов, Сайфиев, Эшмуродов, Ашурматов (Davronov, 64), Аликулов, Насруллаев, Хамробеков, Шукуров, Тургунбаев (Jiyanov, 52; Абдихоликов, 87), Эркинов (Хамдамов, 64), Шомуродов (Сергеев, 52)Россия: Шунин, Караваев (Макарчук, 63), Джикия (Осипенко, 64), Баринов, Литвинов, Сильянов (Миранчук, 69), Кузяев, Фомин, Мостовой, Захарян (Пиняев, 76), Соболев (Комличенко, 77)Предупреждение: Соболев (63)

    Напомним, что ранее сборная России также со счетом 0:0 сыграла вничью в товарищеском матче против команды Таджикистана.

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