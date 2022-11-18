«МЮ» сделал заявление по поводу скандального интервью Роналду

выступил с заявлением по поводу скандального интервью

Ранее Роналду дал интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и и заявил, что не уважает тен Хага.

«Сегодня утром "Манчестер Юнайтед" начал предпринимать соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду.

Мы не будем давать дальнейшие комментарии до тех пор, пока этот процесс не завершится», — говорится в заявлении «МЮ».

Сообщалось, что Роналду готов расторгнуть контракт с «МЮ».

37-летний португалец провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.

Действующий контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.