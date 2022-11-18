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    «МЮ» сделал заявление по поводу скандального интервью Роналду

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    «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу скандального интервью Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Ранее Роналду дал интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и и заявил, что не уважает тен Хага.

    «Сегодня утром "Манчестер Юнайтед" начал предпринимать соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду.

    Мы не будем давать дальнейшие комментарии до тех пор, пока этот процесс не завершится», — говорится в заявлении «МЮ».

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    • Сообщалось, что Роналду готов расторгнуть контракт с «МЮ».

    37-летний португалец провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.

    Действующий контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.

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