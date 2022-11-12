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    Махачкалинское «Динамо» одолело «Велес»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Велес Динамо-Махачкала
    Махачкалинское «Динамо» одержало гостевую победу над столичным «Велесом» (1:0) в матче 18-го тура первой лиги.

    Махачкалинское «Динамо»
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    Махачкалинское «Динамо»

    Единственный мяч на 49-й минуте забил полузащитник Разхаб Магомедов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Велес — Динамо-Махачкала 0:1
    Гол: 0:1 Magomedov R. (49') Велес: Kosarevskiy P., Adeniyi S. (Kakhidze A., 67'), Badoev K., Baranov P. (Даниэль Мишкич, 55'), Bokoev M., Denilkhanov M. (Logua I., 55'), Kabakhidze V., Kertanov K. (Batsuev A., 80'), Makeev E., Pochivalin V. (Prishchepa D., 80'), Sarkisyan G. Динамо-Махачкала: Ternovskiy D., Alibekov M., Dibirgadzhiev J. (Gasanov S., 90'), Gadzhiev A. (Atabaev E., 68'), Никита Глушков (Lysenko S., 90'), Ibragimov K., Kagermazov S., Krasilnichenko O., Magomedov R. (Isaev S., 82'), Shumakhov I., Yusupov Z. Предупреждения: Makeev E. (50'), Kertanov K. (51')

    «Динамо» набрало 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Велес» находится на 15-й строчке (16 очков).

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