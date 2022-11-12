Махачкалинское «Динамо» одолело «Велес»

Махачкалинское «Динамо» Фото: «Велес»
Единственный мяч на 49-й минуте забил полузащитник Разхаб Магомедов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Велес — Динамо-Махачкала 0:1
Гол: 0:1 Magomedov R. (49') Велес: Kosarevskiy P., Adeniyi S. (Kakhidze A., 67'), Badoev K., Baranov P. (Даниэль Мишкич, 55'), Bokoev M., Denilkhanov M. (Logua I., 55'), Kabakhidze V., Kertanov K. (Batsuev A., 80'), Makeev E., Pochivalin V. (Prishchepa D., 80'), Sarkisyan G. Динамо-Махачкала: Ternovskiy D., Alibekov M., Dibirgadzhiev J. (Gasanov S., 90'), Gadzhiev A. (Atabaev E., 68'), Никита Глушков (Lysenko S., 90'), Ibragimov K., Kagermazov S., Krasilnichenko O., Magomedov R. (Isaev S., 82'), Shumakhov I., Yusupov Z. Предупреждения: Makeev E. (50'), Kertanov K. (51')
«Динамо» набрало 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Велес» находится на 15-й строчке (16 очков).