Мбаппе рассказал, почему остался в «ПСЖ»

рассказал, почему отказался от возможности продолжить карьеру в мадридскоми продлил контракт с

«Я не боюсь. Я готов. Я всегда говорю о своих целях, о том, чего хочу достичь. Время пришло.

В "ПСЖ" абсолютно все — чистая страница. Это уникальный шанс. Нужно смотреть на вещи иначе.

Конечно, проще было перейти в "Реал". Но у меня есть цель. Я француз. Я вырос в Париже, поэтому выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ" — это что-то по-настоящему особенное. Это навсегда впишет мое имя в историю страны», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

Мбаппе провел в текущем чемпионате Франции 13 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.