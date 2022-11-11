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    Мбаппе рассказал, почему остался в «ПСЖ»

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    Килиан Мбаппе рассказал, почему отказался от возможности продолжить карьеру в мадридском «Реале» и продлил контракт с «ПСЖ».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я не боюсь. Я готов. Я всегда говорю о своих целях, о том, чего хочу достичь. Время пришло.

    В "ПСЖ" абсолютно все — чистая страница. Это уникальный шанс. Нужно смотреть на вещи иначе.

    Конечно, проще было перейти в "Реал". Но у меня есть цель. Я француз. Я вырос в Париже, поэтому выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ" — это что-то по-настоящему особенное. Это навсегда впишет мое имя в историю страны», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

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