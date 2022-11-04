«Рома» обыграла «Лудогорец» и вышла в плей-офф Лиги Европы

Римскаяодержала домашнюю победу над болгарским(3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет на 42-й минуте открыли гости. Убежал Рик от Пеллегрини, после чего мощно пробил в левый от себя угол ворот римлян.

На 56-й минуте «Рома» получила право на пенальти после того, как Абрахам получил толчок в спину в штрафной. Лоренцо Пеллегрини с «точки» сравнял счет.

На 65-й минуте Вердон толкнул в спину Дзаньоло, после чего судья указал на «точку». Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти и вывел «Рому» вперед.

На 83-й минуте последовала передача на Николо Дазньоло, который в штрафной обработал сферу, после чего с носка протолкнул сферу в сетку.

На 90-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Оливье Вердон.

Футбол. Лига Европы. Группа C Рома — Лудогорец 3:1 Голы: 0:1 Рик (42'), 1:1 Лоренцо Пеллегрини (пенальти) (56'), 2:1 Лоренцо Пеллегрини (пенальти) (65'), 3:1 Николо Дзаньоло (85') Рома: Руй Патрисиу, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Матиас Винья, Рик Карсдорп (Бриан Кристанте, 46'), Мади Камара (Кристиан Вольпато, 46'), Неманья Матич (Никола Залевский, 61'), Стефан Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини, Андреа Белотти (Николо Дзаньоло, 46'), Тэмми Абрахам Лудогорец: Тьяго Родригес (Матиас Тиссера, 71'), Рик, Каули Оливейра Соуза, Бернард Текпетей (Кирилл Десподов, 71'), Педриньо, Якуб Пётровский (Нонато, 71'), Сисиньо (Дэнни Групер, 87'), Антон Недялков, Оливье Вердон, Аслак Витри (Спас Делев, 87'), Сержио Падт Предупреждения: Сисиньо (15'), Кристиан Вольпато (49'), Тьяго Родригес (62'), Антон Недялков (64'), Якуб Пётровский (64'), Рик (79'), Николо Дзаньоло (87'), Матиас Винья (88') Удаление: Оливье Вердон (90')

В другом матче группы С испанский «Бетис» одержал домашнюю победу над финским ХИКом — 3:0.

Дублем в составе победителей отличился защитник Айтор Руибаль, поразивший ворота на 20-й и 41-й минутах

В компенсированное время Набиль Фекир сделал счет крупным.

Футбол. Лига Европы. Группа C Бетис — ХИК 3:0 Голы: 1:0 Айтор Руйбаль (20'), 2:0 Айтор Руйбаль (41'), 3:0 Набиль Фекир (90 + 3') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали (Серхио Каналес, 46'), Эдгар Гонсалес, Виктор Руис, Хуан Миранда, Поль Акуоку (Андрес Гуардадо, 77'), Вилльям Карвалью (Борха Иглесиас, 46'), Луис Энрике (Набиль Фекир, 67'), Родриго Эрнандес, Айтор Руйбаль, Виллиан Жозе (Dani Perez, 67') ХИК: Малик Абубакари (Bojan Radulovic, 80'), Сантери Хостикка (Энтони Олусанья, 67'), Пюрю Сойри, Лукас Лингман, Сантери Вяянянен (Атому Танака, 80'), Нассим Буджеллаб (Йоханнес Юли-Кокко, 80'), Дэвид Браун, Юкка Райтала, Артту Хосконен, Матти Пельтола (Йоона Тойвио, 54'), Конор Азар Предупреждения: Айтор Руйбаль (34'), Эдгар Гонсалес (48')

Севильцы с 16 очками напрямую вышли в 1/8 финала турнира. «Рома» набрала десять баллов и примет участие в раунде плей-офф.

«Лудогорец» отправится в стыки Лиги конференций, а ХИК завершает выступления в еврокубках.

Календарь и таблица Лиги Европы

В группе В киевское «Динамо» потерпело домашнее поражение от турецкого «Фенербахче» — 2:0.

На 23-й минуте отличился полузащитник гостей Арда Гюлер, а в добавленное к первому тайму время он ассистировал Виллиану Арау.

На 68-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Илья Забарный.

Футбол. Лига Европы. Группа B Динамо К — Фенербахче 0:2 Голы: 0:1 Арда Гюлер (23'), 0:2 Виллиан Арау (45 + 2') Динамо К: Георгий Бущан, Александр Тымчик, Илья Забарный, Денис Попов, Константин Овчаренко (Томаш Кендзёра, 70'), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Денис Гармаш, 46'), Виктор Цыганков (Садио Диалло, 86'), Виталий Буяльский (Александр Караваев, 70'), Владислав Андреевич Ванат, Артём Беседин (Владислав Кабаев, 46') Фенербахче: Линкольн Оливейра (Эгзиян Алиоски, 79'), Миши Батшуайи (Жоао Педро, 64'), Эннер Валенсия (Ирфан Кавечи, 64'), Арда Гюлер (Эмре Мор, 64'), Виллиан Арау (Миха Зайц, 73'), Мигель Крешпу да Силва, Брайт Осави-Самуэль, Аттила Салаи, Сердар Азиз, Ферди Кадыоглу, Алтай Байиндыр Предупреждения: Денис Гармаш (52'), Илья Забарный (57'), Аттила Салаи (64'), Илья Забарный (68'), Эмре Мор (90'), Сергей Сидорчук (90 + 3'), Ирфан Кавечи (90 + 5')

В другом матче группы «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «АЕК Ларана» — 1:1.

Счет на 17-й минуте открыл нападающий хозяев Маттис Аблин. На 76-й португальский форвард Рафаэл Лопеш сравнял счет.

Футбол. Лига Европы. Группа B Ренн — АЕК Ларнака 1:1 Голы: 1:0 Маттис Аблин (17'), 1:1 Рафаэл Лопеш (76') Ренн: Доган Алемдар, Лоранс Ассиньон, Джо Родон, Жануэль Белосьян, Биргер Мелинг, Бенжамен Буриго (Дезире Дуэ, 63'), Ловро Майер (Лесли Угочукву, 63'), Флавьен Тэт, Мартен Терье (Жереми Доку, 56'), Маттис Аблин (Амин Гуири, 56'), Арно Калимуэндо (Адриен Трюффер, 71') АЕК Ларнака: Виктор Олатунджи (Генри Бейтс Андреу, 90'), Адам Дьюрчо (Никос Энглезу, 88'), Роберто Росалес, Рафаил Мамас (Рафаэл Лопеш, 74'), Gus Ledes (Микель Гонсалес, 88'), Пере Понс, Анхель Гарсия Кабесали, Ненад Томович, Хрвое Миличевич, Кипрос Христофору, Кенан Пирич Предупреждения: Флавьен Тэт (18'), Хрвое Миличевич (28'), Роберто Росалес (85')

По итогам шести туров в квартете B «Фенербахче» (14 очков) сразу примет участие в 1/8 финала ЛЕ. На втором месте расположился «Ренн» (12), который также вышел в плей-офф турнира.

Находящийся на третьей позиции «АЕК» (5) теперь сыграет в Лиге конференций.