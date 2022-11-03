В 18:30 03.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге конференций (группа A).

Последний матч между собой: «Хартс» — «Истанбул Башакшехир» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Хартс». Коэффициент ставки — 1.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Хартс»).

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