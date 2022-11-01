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    Отец Месси провел переговоры с «Интер Майами»

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    «Интер Майами» по-прежнему хочет заполучить полузащитника ПСЖ Лионеля Месси, сообщает The Athletic.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Отмечается, что отец форварда Хорхе Месси ведет переговоры с клубом МЛС, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Стороны провели уже несколько встреч.

    Накануне стало известно, что парижане ведут переговоры о продлении контракта с аргентинцем. Французский клуб предлагает Месси соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го.

    Также появилась информация, что 35-летний футболист покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французской командой.

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