Отец Месси провел переговоры с «Интер Майами»

«Интер Майами» по-прежнему хочет заполучить полузащитника ПСЖ, сообщает The Athletic.

Отмечается, что отец форварда Хорхе Месси ведет переговоры с клубом МЛС, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Стороны провели уже несколько встреч.

Накануне стало известно, что парижане ведут переговоры о продлении контракта с аргентинцем. Французский клуб предлагает Месси соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го.

Также появилась информация, что 35-летний футболист покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французской командой.